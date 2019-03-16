Извлечены данные речевых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing

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Данные одного из бортовых самописцев Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение в Эфиопии, успешно расшифрованы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

В Бюро отметили, что не стали прослушивать аудиозаписи с «черных ящиков» и передали их для дальнейшего расследования Эфиопии.

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Также сообщается, что расследование причин крушения Boeing 737 MAX 8 будет продолжено в воскресенье, 17 марта.

Ранее стало известно, что Boeing решил обновить ПО для 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.