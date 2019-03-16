Пассажирский поезд сошел с рельсов в Грузии

Пассажирский поезд, следовавший из Кутаиси в Батуми, сошел с рельсов в субботу, 16 марта, передает РИА «Новости».

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, пассажирам обещали вернуть деньги за билеты.

«Сегодня, в 17.50 (16.50 мск) электропоезд №683 перед началом своего пути из Кутаиси в Батуми сошел с рельсов», — говорится в сообщении.

По данным грузинских СМИ, инцидент произошел из-за того, что на железнодорожной станции забыли перевести стрелки.