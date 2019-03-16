Россияне отреагировали на идею Украины «взять Россию в рабство»

Пользователи социальных сетей отреагировали на предложение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна, который заявил, что Россию нужно «взять в рабство», передает РИА «Новости».

До этого Пискун предложил взять с российской стороны ренту за «использование» земель Киевской Руси.

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В ответ на это россияне стали иронизировать и шутить в социальных сетях.

«Давайте еще за остатки украинского воздуха в Крыму платить... А что-то не слышно, им уже заплатила Золотая Орда, — написали пользователи.

Кроме того, российский сенатор Сергей Цеков назвал это предложение Пискуна «ерничаньем», а сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что «чем глупее реплика, тем сложнее реагировать на нее».

Ранее сообщалось, что взыскать плату с России за «земли Юрия Долгорукого» предложили на Украине.