Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 45 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 13.35, во аэропорте Внуково задержано четыре рейса, а шесть — отменено. В Домодедово задержано девять рейсов, а 11 отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов.

Реклама

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее в Гидрометцентре проинформировали о повышении уровня погодной опасности.