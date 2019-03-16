В Росгвардии отреагировали включение Золотова в санкционный список Канады

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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин дал комментарий после того, как стало известно о том, что Оттава внесла главу ведомства Виктора Золотова в санкционный список. Об этом сообщает ИА «Политика сегодня».

По словам Грибакина, решение канадской стороны не окажет на деятельность Росгвардии никакого влияния. Он подчеркнул, что в настоящее время перед ведомством стоит множество задач, предполагающих борьбу с экстремизмом и терроризмом. Для их решения ведомство будет взаимодействовать с правоохранительными органами других государств.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу антироссийских санкций Канады.