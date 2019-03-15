Выживший в теракте в Новой Зеландии рассказал о произошедшем

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Очевидец Рамзан Али, которому удалось спастись из Новозеландской мечети во время атаки, рассказал о произошедшем, сообщает NZ Herald.

Али заявил, что он был в мечети на Динс-авеню во время массовых обстрелов. По его словам, террорист зашел в здание через главный вход. Мужчина успел спастись, выбравшись через окно.

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«Я видел, как люди бежали к дверям... Я был последним, кто вышел из мечети живым. Когда я оглянулся, по обе стороны двери лежали мертвые люди», — добавил Али.

По подсчетам очевидца, в здании находились около 300 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате стрельбы в Новой Зеландии возросло до 49.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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