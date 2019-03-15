Задержан подозреваемый в похищении школьницы в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в похищении школьницы. Об этом говорится в сообщении СУ СК, поступившем в «Газету.Ru».

«По данным следствия, 14 марта в Колпинском районе подозреваемый, угрожая ножом, забрал из квартиры 12-летнюю дочь своей бывшей жены. Затем он, насильно удерживая ребенка, перемещаясь с ней по району, звонил по телефону ее матери, от которой требовал встречи и возобновления брачных отношений, угрожая в противном случае физической расправой над ее дочерью», — говорится в сообщении.

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Подозреваемый был задержан, а девочка освобождена.

Возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК России (похищение­ человека­).