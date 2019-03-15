Москвич пытался облить маслом Мавзолей с криками «Вставай!»

Полиция задержала на Красной площади москвича, который пытался облить маслом Мавзолей Ленина, крича «вставай». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого в СМИ появилась информация, что мужчина пришел на площадь с бутылкой масла и якобы стал поливать им Мавзолей, многократно повторяя «вставай, вставай».

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Источник уточнил, что неизвестный не смог пройти к Мавзолею Ленина, поэтому облил лишь брусчатку.

«Проход туда сейчас закрыт, это все происходило рядом, поэтому Мавзолей никак не пострадал», — подчеркнул источник.

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