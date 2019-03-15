В Окленде прогремел взрыв

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В район железнодорожной станции в новозеландском Окленде прогремел взрыв, пишет The New Zealand Herald.

По данным газеты, взрыв мог быть контролируемым.

Как отмечается, полицию вызвали на место инцидента после того, как в районе станции были обнаружены два рюкзака, оставленных без присмотра.

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Уточняется, что для изучения оставленных сумок был направлен специальный робот-сапер. Вскоре после этого раздался звук взрыва.

Ранее сообщалось, что премьер Новой Зеландии назвала терактом стрельбу в мечетях.

Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.

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