В Окленде прогремел взрыв
В район железнодорожной станции в новозеландском Окленде прогремел взрыв, пишет The New Zealand Herald.
По данным газеты, взрыв мог быть контролируемым.
Как отмечается, полицию вызвали на место инцидента после того, как в районе станции были обнаружены два рюкзака, оставленных без присмотра.
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Уточняется, что для изучения оставленных сумок был направлен специальный робот-сапер. Вскоре после этого раздался звук взрыва.
Ранее сообщалось, что премьер Новой Зеландии назвала терактом стрельбу в мечетях.
Стрельба произошло в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.
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