Синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву

В столице весна окончательно наступит примерно к 25 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя центры погоды «Фобос».

Отмечается, что весна не могла прийти в столицу раньше из-за большого количества запасов снега.

По его словам, ждать осталось недолго, весна наступит примерно 25 марта.

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«Вторая половина марта будет отличаться от первой, осадков будет меньше, солнца будет больше», — добавил представитель.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до 4°С.