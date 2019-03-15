Синоптики рассказали, когда весна окончательно придет в Москву
В столице весна окончательно наступит примерно к 25 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя центры погоды «Фобос».
Отмечается, что весна не могла прийти в столицу раньше из-за большого количества запасов снега.
По его словам, ждать осталось недолго, весна наступит примерно 25 марта.
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«Вторая половина марта будет отличаться от первой, осадков будет меньше, солнца будет больше», — добавил представитель.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до 4°С.