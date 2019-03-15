Убиты 27 человек: СМИ о стрельбе в мечетях в Новой Зеландии

В результате стрельбы в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает Otago Daily Times со ссылкой на портал Newshub.

Отмечается, что о таком количестве жертв рассказал источник. Также сообщается, что стрельба произошла в мечетях в центре и на окраине города.

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По данным издания, один человек, связанный со стрельбой, в данный момент задержан. Полиция считает, что к нападению причастны несколько человек.

В Otago Daily Times рассказали, что полиция в настоящее время находится у «ряда» объектов.

Ранее СМИ сообщали о девяти жертвах атаки на мечети в Крайстчерче.