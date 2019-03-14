Цеповяз отправлен в колонию

Осужденный по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз отправлен из следственного изолятора Хабаровска в колонию, передает ТАСС.

Об этом заявила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края Виктория Макарчук.

«Цеповяз на днях убыл из СИЗО для отбытия наказания. УФСИН выдало нам справку, что его не спрятали от нас, а действительно там нет. Написали, что из СИЗО убыл для отбытия наказания, но куда, не написали», — сказала она.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу банды Цапков, был незаконно переведен на облегченные условия отбывания наказания.