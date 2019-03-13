Стали известны детали расстрела детей в школе в Бразилии

В школе Сан-Паулу двое подростков открыли стрельбу по людям и застрелили восемь человек, а также ранили около 23, сообщает Globo.

Уточняется, что стрельба произошла утром 13 марта. Подростки в капюшонах зашли в бразильскую школу утром и стали стрелять по людям. После массового расстрела они совершили самоубийство.

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«Четыре ученика старших классов погибли на месте происшествия. Два других подростка скончались в больнице. Также еще две жертвы — сотрудники школы.»

По словам очевидца, у одного из нападавших было огнестрельное оружие, а у другого — нож.

В настоящее время все раненные госпитализированы, а местная полиция выясняет детали произошедшего и причину нападения.

Ранее сообщалось, что детей расстреляли в школе в Бразилии.