Стали известны детали расстрела детей в школе в Бразилии
В школе Сан-Паулу двое подростков открыли стрельбу по людям и застрелили восемь человек, а также ранили около 23, сообщает Globo.
Уточняется, что стрельба произошла утром 13 марта. Подростки в капюшонах зашли в бразильскую школу утром и стали стрелять по людям. После массового расстрела они совершили самоубийство.
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«Четыре ученика старших классов погибли на месте происшествия. Два других подростка скончались в больнице. Также еще две жертвы — сотрудники школы.»
По словам очевидца, у одного из нападавших было огнестрельное оружие, а у другого — нож.
В настоящее время все раненные госпитализированы, а местная полиция выясняет детали произошедшего и причину нападения.
Ранее сообщалось, что детей расстреляли в школе в Бразилии.