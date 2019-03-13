В Италии суд признал девушку слишком непривлекательной для изнасилования

В Италии суд оправдал насильников из-за «непривлекательности» жертвы, пишет The Guargian.

Жители города Анкона были шокированы решением судей.

В Анконе более 200 человек устроили акцию протеста около здания суда. Одной из причин судьи сочли «слишком мужеподобной» вид жертвы, для того, чтобы кто-то стал совершать на нее нападение.

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Митингующие требуют пересмотра приговора.

Судебное решение по делу от 2017 года было опубликовано 8 марта 2019 года. В обосновании решения судей содержался отрывок, в котором говорилось, что история женщины не заслуживает доверия, так как она напоминала мужчину, и поэтому непривлекательна.

Судьи, которые все были женщинами, сделали свои выводы по фотографии потерпевшей перуанского происхождения и потому, что обвиняемые сказали, что она не привлекала их, один из них даже записал номер жертвы в своем мобильном телефоне под именем «Викинг».

Сообщается, что жертва была вынуждена покинуть город, так как подверглась осуждению местных жителей за то, что подала в суд на мужчин. Ее имя не раскрывается в соответствии с законодательством Италии.