Джинсы спасли жизнь упавшему в открытое море мужчине

Турист из Германии выжил после того, как упал за борт яхты и плавал в открытом море более 20 часов, сообщает Fox News.

Арне Маркл со своим братом 6 марта перегонял яхту из Новой Зеландии в Бразилию. Путешествие закончилось плаванием в штормящем море в 20 милях от берега Новой Зеландии.

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«Мой брат кинул мне спасательный жилет, но трехметровые волны помешали мне до него дотянуться», — рассказывает выживший Маркл. После того, как шансы достать жилет кончились, Маркл решил превратить свои джинсы в спасательный жилет по методике американских «морских котиков».

«Я сделал глубокий вдох, снял джинсы, сделал узлы на концах ног, а затем надул джинсы. Получился импровизированный спасательный жилет», — сказал Маркл.

Мужчина пробыл в открытом море более четырех часов, после чего был замечен спасательным вертолетом.

Ранее сообщалось, что в США обертки от мюсли помогли спасти двух заблудившихся в лесу девочек.