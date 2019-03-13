В Самарской области ликвидировали планировавшего теракт бандита

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) проинформировали о том, что в Самарской области был ликвидирован бандит, намеревавшийся совершить теракт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что спецоперация была проведена в ночь на 13 марта после того, как ФСБ получила информацию о планах задержанного. Он находился в одном из частных домов в селе Екатериновка, расположенном в Безенчукском районе области. Сотрудники правоохранительных органов предложили ему сдаться.

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«В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и применил боевую гранату», — говорится в сообщении комитета.

Как уточняется, во время короткого боеконтакта преступник был нейтрализован.

Ранее в НАК уточнили число ликвидированных в Нальчике боевиков.