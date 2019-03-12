Капитан задержанного в Стамбуле российского судна пригрозил перекрыть Босфор

Капитан арестованного в Турции судна с российским экипажем Бахман Багиров заявил о намерении перекрыть пролив Босфор в случае невыплаты морякам долгов по зарплате. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наше терпение уже на пределе, и мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам. Если наши законные требования не будут выполнены, то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор, уведомив об этом соответствующие службы», — сказал Багиров.

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По его словам, экипаж судна находится на сухогрузе более 10 месяцев.

Помимо выплаты зарплаты, экипаж потребовал снятия ареста с судна и разрешения на ремонт.

Ранее в Стамбуле судно с российским экипажем было арестовано за долги предыдущего владельца.