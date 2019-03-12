Британия отказалась использовать Boeing 737 MAX после авиакатастрофы

Управление гражданской авиации Британии приостановило использование самолета Boeing 737 MAX в связи с крушением в Эфиопии, передает РИА «Новости».

В управлении отметили, что не имеют достаточной информации c бортового устройства регистрации параметров полета, поэтому управление решило не использовать такие лайнеры до выяснения обстоятельств.

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Ведомство подчеркивает, что находится на связи с европейским агентством по авиабезопасности и с регуляторами по всему миру.

Ранее Сингапур, Австралия, Вьетнам и Оман также отказались от использования этих самолетов.

Также сообщалось, что Федеральное управление авиации США планирует обязать Boeing модернизировать самолеты 737 MAX 8 и 737 MAX 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии.