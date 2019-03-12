Названы российские регионы с самой высокой смертностью

Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что высокий уровень смертности также наблюдается в Новгородской области (16,5 человек на тысячу населения), а также в Ивановской (16) и Владимирской (15,8) областях.

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При этом, следует из данных Росстата, меньше всего людей умирает на Кавказе и Севере: в Ингушетии умирали три человека на тысячу населения, в Чечене 4,2, в Дагестане 4,8, а в Кабардино-Балкарии и Якутии — по 7,8 человек.

В среднем по России показатель смертности в 2018 году составил 12,4 человека на тысячу жителей. Точно таким же он был в 2017 году.

Ранее стали известны регионы-лидеры по смертности от ВИЧ.