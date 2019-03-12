Названы страны с самым грязным воздухом

Greenpeace и компания-разработчик компьютерного обеспечения AirVisual опубликовали совместный рейтинг, в котором названы страны с самым грязным и чистым воздухом.

Составители рейтинга пришли к выводу, что странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия. Исландия, Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия, наоборот, являются странами с самым чистым воздухом.

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Согласно выводам экспертов, в России хороший воздух, страна попала во вторую десятку стран с самой чистой атмосферой.

Ранее были названы страны с самой опасной водой из-под крана.