Двух человек задержали за саботаж на объектах энергосистемы Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что два человека задержаны по подозрению в организации саботажа на объектах энергосистемы республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, задержанные пытались саботировать работу системы связи на водохранилище Гури.
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Он также добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанных.
Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в атаке на электросети Венесуэлы