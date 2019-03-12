Двух человек задержали за саботаж на объектах энергосистемы Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что два человека задержаны по подозрению в организации саботажа на объектах энергосистемы республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, задержанные пытались саботировать работу системы связи на водохранилище Гури.

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Он также добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанных.

Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в атаке на электросети Венесуэлы