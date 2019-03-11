Саудовский самолет вернулся в аэропорт из-за забывшей младенца пассажирки

В Саудовской Аравии пассажирский самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines был вынужден вернуться в аэропорт из-за того, что одна из пассажирок забыла в аэропорту грудного ребенка, сообщает Аkhbaar24.

Отмечается, что пассажирка отказывалась лететь без своего ребенка, поэтому пилотам пришлось просить разрешение, чтобы вернуться обратно.

Ранее сообщалось, что пилот угостил пиццей пассажиров задержанного рейса Торонто-Галифакс, простоявших несколько часов на взлетно-посадочной полосе из-за нелетной погоды.