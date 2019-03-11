Новые записи с пытками в ярославских колониях опубликовали СМИ

Опубликованы новые записи с пытками в ярославской колонии №1, пишет «Новая газета».

Правозащитники предполагают, что одна из этих записей уже имеется в распоряжении правоохранительных органов.

На одном из роликов на полу сидит полуобнаженный человек, а вокруг него около десяти человек в камуфляжной форме.

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Отмечается, что на видео — заключенный, отбывавший наказание в ярославской ИК-1 и освободившийся в августе 2017 года.

Ранее избитый сотрудниками ярославской исправительной колонии №1 Евгений Макаров вышел на свободу. Видео, на котором было запечатлено избиение Евгения Макарова, было опубликовано в июле 2018 года, сам инцидент произошел в конце июня 2017 года. Позднее во ФСИН подтвердили факт и время произошедших событий. В отношении участников избиения было возбуждено уголовное дело, ФСИН также инициировала проверку всех случаев применения насилия в колониях.