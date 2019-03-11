Стали известны подробности о погибших россиянах при крушении самолета в Эфиопии

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Александр и Екатерина Поляковы, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии 10 марта, были уроженцами города Таганрог Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

Молодая пара до этого училась вместе, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг».

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Кроме того, в разбившемся самолете летел Сергей Вяликов. О мужчине пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что посольство России в Эфиопии опубликовало имена трех россиян, погибших при крушении.

Также стало известно, что перед крушением пилот сообщил «о трудностях» и запрашивал разрешения вернуться назад.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.