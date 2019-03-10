Омбудсмен отреагировала на найденную в Москве девочку-маугли

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил, что социальные службы не имели информации о семье найденной пятилетней девочки -маугли, рпередает РИА «Новости».

«По предварительным данным, наши социальные службы не имели информации по поводу этой семьи, надо понять, почему, были ли сигналы. Если нет, то странно, это все-таки квартира, не дом отдельный», — сказал Бунимович.

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Он пояснил, что на данный момент девочка находится под наблюдением врачей.

Ранее полиция задержала 47-летнюю мать московской девочки-маугли. Сообщалось, что девочка крайне истощена, есть признаки анорексии. По словам медиков, у ребенка сглажены навыки жевания и глотания. У девочки нет социальных навыков.