Полиция задержала мать московской девочки-маугли

Полиция задержала 47-летнюю мать московской девочки-маугли. Об этом сообщает Life.

По данным издания, в одном из многоэтажных домов на Ленинградском шоссе полиция обнаружила пятилетнюю грязную и болезненную девочку. Она сидела в груде мусора, напуганная, и не разговаривала.

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Как отмечается, ее доставили в больницу. По предварительной информации, у девочки гнойный отит.

На данный момент, квартира опечатана, а правоохранительные органы проводят проверки.

Ранее сообщалось, что мать выбросила ребенка в мусорку в Рязани.