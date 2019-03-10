На Украине в ходе столкновений с радикалами пострадали 22 полицейских
В Черкассах при столкновении с радикалами, которые пытались заблокировать кортеж президента Украины Петра Порошенко, пострадали 22 полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные на МВД Украины.
Как отмечается, протестующие требовали расследования коррупции в оборонной сфере.
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В результате инцидента были госпитализированы 22 правоохранителя получили травмы, 19 из них были госпитализированы.
Среди пострадавших начальник Управления национальной полиции по Черкасской области.
Ранее сообщалось, что радикалы выпустили в дом главы МВД Украины Арсена Авакова заряды из установок для салютов.