МВД назвало число участников митинга в центре Москвы

В центре Москвы на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как отмечается, в акции принимают участие около 6500 человек. Правопорядок и охрану на мероприятии обеспечивают полиция и Росгвардия.

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RT сообщает, что организаторы акции «За свободный интернет» — Либертарианская партия — не пустили съемочную группу Ruptly на митинг.

В прошлом году на мероприятие вышло большее количество людей: по официальным данным, их число составило 7,5 тысяч человек.