Возбуждено уголовное дело после массовой драки на юго-востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело после массовой драки с применением оружия, произошедшей на юго-востоке Москвы 8 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ночь с 8 на 9 марта произошла массовая драка с применением ножей и травматического оружия, в результате которой четыре человека госпитализировали с огнестрельными и ножевыми ранениями.

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Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что между людьми на Белореченской улице в Москве произошел конфликт. Они начали драться, а позже достали оружие.

Ранее сообщалось, что массовая драка с применением оружия произошла на юго-востоке Москвы.