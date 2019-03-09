Полицейские пострадали при столкновениях у администрации Порошенко

Двое полицейских и представитель нацгвардии пострадали во время столкновений возле администрации Петра Порошенко в Киеве, сообщает ТАСС.

В центре Киева на Майдане Незалежности собрались около двух тысяч человек, которые участвуют в митинге ультраправой националистической партии «Национальный корпус».

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«Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что митингующие требуют расследовать хищения в украинском оборонно-промышленном корпусе — ранее местные СМИ сообщали, что к ним якобы причастно окружение президента страны Петра Порошенко.