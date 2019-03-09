Пойман один из самых опасных преступников в США

В США полиция арестовала одного из самых опасных разыскиваемых преступников в стране: 43-летнего Ламонта Стефенсона, передает ABC.

Стефенсона разыскивали с 2014 года после того, как он задушил свою девушку, ее собаку и скрылся. Также его подозревают в убийстве другой женщины и ее кошки. В ФБР даже предлагали заплатить $100 тыс. за помощь в поимке Стефенсона, уточняет издание.

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Отмечается, что полиция обнаружила мужчину после сообщения о подозрительном человеке, спящем в припарковавшемся в автомобиле в округе Принс-Джорджес. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что арестован переодевавшийся в женщину глава мафии в Италии.