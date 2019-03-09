Вулкан на Камчатке выбросил трехкилометровый столб пепла

В управлении МЧС по Камчатскому краю проинформировали о выбросе пепла из вулкана Карымского. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что произошел выброс пепла на высоту около 3 км над уровнем моря. При этом шлейф распространился примерно на 31 км на северо-запад.

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«Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности», — говорится в заявлении.

Уточняется, что шлейф не распространится на какие-либо населенные пункты. Однако туристам рекомендуют воздержаться от маршрутов, которые проходят около Карымского.

Ранее сообщалось, что вулкан на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла.