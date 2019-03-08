В Киеве между феминистками и радикалами произошла драка

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В Киеве в Международный женский день произошла потасовка между феминистками и ультраправыми радикалами. Об этом сообщает «Прямой».

По данным телеканала, радикалы спровоцировали феминисток. Они срывали с них значки и вырывали плакаты из рук, в результате чего завязалась потасовка. Полиция задержала нескольких участников инцидента.

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По мнению радикалов, феминистки стремятся увеличить в стране количество абортов и не допустить легализацию проституции. В итоге, они решили организовать собственную акцию.

Ранее сообщалось, что в Reebok отреагировали на скандал с феминистской рекламой в России.