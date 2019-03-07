В Москве врачи спасли съевшего монету годовалого ребенка

В Москве врачи спасли годовалого ребенка, который подавился 50 копейками, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

«В Щелковскую районную больницу №2 поступил годовалый ребенок с жалобами на удушье. При обследовании медики обнаружили у него в области шеи инородное тело», — сообщил он.

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По его словам, врачи с помощью медицинских инструментов извлекли монету номиналом 50 копеек.

Сейчас ребенок выписан из больницы домой.

Ранее в Москве двухлетний ребенок скончался после того, как съел неизвестную таблетку.