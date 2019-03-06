Пилот угостил пиццей пассажиров задержанного рейса

Пилот угостил пиццей пассажиров рейса Торонто-Галифакс, простоявших несколько часов на взлетно-посадочной полосе из-за нелетной погоды, сообщает CNN.

Рейс авиакомпании Air Canada из-за снежного бурана совершил внеплановую посадку в аэропорту Фредериктон. Борт простоял там несколько часов. Пилот решил приободрить пассажиров и заказал 23 пиццы прямо к трапу самолета.

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Пассажиры рейса отметили, что в стрессовой ситуации пилоты работали профессионально. Они регулярно информировали салон о текущей ситуации. Пилоты даже помогли раздавать пиццу.

Доставщики пиццы были удивлены таким заказом и отметили, что впервые доставляли пиццу на летное поле.

Ранее сообщалось, что более 50 рейсов отменены в аэропорту Дюссельдорфа.