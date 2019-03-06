Отцу сенатора Арашукова предъявили обвинения

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Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей, а также в создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

«Раулю Арашукову следствием предъявлено обвинение по статьям, по которым он ранее подозревался», — отметил собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что арестованный сенатор Рауф Арашуков заявил, что его оговорили по делу об убийствах за 60 млн рублей.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.