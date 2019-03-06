Владимирская чиновница оправдалась за слова о питании школьников

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Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева, которая ранее возложила ответственность за питание школьников на их родителей, объяснила свои слова «оговоркой». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Беляевой, фразы из общего разговоры «были выдернуты не очень корректно», из-за чего сложилось впечатление того, что чиновница не знакома с системой организации питания в образовательных учреждениях.

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«Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась. На самом деле, родители здесь совершенно ни при чем», — заявила Беляева.

Она добавила, что закупка, и подвозка продуктов и контроль качества питания входят в полномочия образовательной организации.

Ранее сообщалось, что владимирская чиновница назвала питание в школах ответственностью родителей.