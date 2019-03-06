Отец Бутиной рассказал о ее проблемах в американской тюрьме

Валерий Бутин, отец арестованной в США россиянки Марии Бутиной, рассказал о состоянии своей дочери в тюрьме, сообщают «Известия».

По его словам, Мария «хорошо держится», однако скрыть проблемы со здоровьем не получается.

«После недавнего решения судьи отложить вынесение приговора, она сутки приходила в себя... Несмотря на то, что она хорошо держится, крайне сложно находиться в ожидании неизвестного исхода», — сказал он.

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Бутин добавил, что не знает, сколько Марии потребуется времени на реабилитацию после пережитого.

Ранее адвокат назвал сроки вынесения приговора по делу Бутиной.