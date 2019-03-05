Стало известно, когда и куда этапируют Вышинского

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Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила, что арестованного на Украине Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского в киевское СИЗО, передает РИА «Новости».

Об этом Денисова сообщила после встречи с омбудсменом России Татьяной Москальковой в Женеве.

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«Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО. 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на незаконность его задержания», — сообщила Денисова.

Ранее адвокат Андрей Доманский сообщил, что его подзащитный, глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский ознакомился с материалами уголовного дела и получил обвинительный акт.

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.