В 2019 году капитальный ремонт пройдет почти в двух тысячах домов Москвы

В этом году в российской столице работы по капремонту планируется провести в 1982 домах общей площадью более девяти миллионов квадратных метров.

«В Москве речь идет о комплексном капитальном ремонте, в ходе которого одновременно выполняется большое количество работ», — отметил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капремонту и местному самоуправлению Александр Козлов.

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«Это позволяет снизить неудобство для жителей — вместо того, чтобы ежегодно размазывать по одному виду работ, здесь в течение одного-двух лет сразу можно провести и мероприятия по проектированию, и провести все необходимые ремонтные работы с соответствующей приемкой со стороны собственников», — подчеркивает он.

Всего программа рассчитана на 30 лет и включает в себя: ремонт 27 920 зданий площадью 248,83 миллиона квадратных метров, обновление 355 тысяч систем и элементов зданий, замену 112 тысяч лифтов. Это 10%в площади всех домов и почти четверть всех лифтов, включенных в региональные программы капитального ремонта России, а по итогам 2018 года объемы капитального ремонта в Москве составили около 20% от всей России.

В столице уже отремонтированы около шести тысяч многоквартирных домов — это каждый пятый дом программы.

Список проводимых в рамках ремонта работ в Москве расширен по сравнению с установленным Жилищным кодексом России. Так, выполняются работы по ремонту всех инженерных систем, по которым в доме приходят газ, вода, электричество, тепло, а также канализация, вплоть до ремонта крыш, фасадов и даже фундамента. Кроме того, при необходимости будет заменен мусоропровод и отремонтированы системы дымоудаления и противопожарной автоматики, а также пожарный водопровод.