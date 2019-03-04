В Чехии произошло столкновение двух поездов

На сайте Чешских железных дорог проинформировали о столкновении двух поездов на востоке страны. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно имеющейся информации, пассажирский и грузовой составы столкнулись недалеко от города Ронов-над-Доубравоу.

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По данным iRozhlas, в результате инцидента пострадали шесть человек. Для транспортировки пассажиров прибыл запасной автобус.

Ранее сообщалось, что в Индии скоростной поезд сломался из-за стада коров на следующий день после запуска.