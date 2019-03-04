В Роскосмосе подтвердили увольнение назвавшего жителей хрущевок «скотобазой» чиновника

Сотрудник одной из организаций Роскосмоса Станислав Жарков, который назвал в соцсетях жителей хрущевок «скотобазой», будет в скором времени уволен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что руководство ФГУП «Организация «Агат», финансового института Роскосмоса, в котором работает Жарков, поддержало предложение уволить чиновника.

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Сроки увольнения Жаркова представитель не уточнил.

Ранее сообщалось, что комиссия по этике Роскосмоса рекомендовала уволить Жаркова.