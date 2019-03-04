Чиновник Роскосмоса назвал «скотобазой» жителей хрущевок

В сети разгорелся скандал после того, как руководитель отдела нормативно-правового обеспечения »Роскосмоса» Станислав Жарков назвал жителей хрущевок «скотобазой». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В социальных сетях он заявил, что жители старых домов будут портить новые здания. После этого он стал оскорблять критиков, которые возмущались его высказываниям.

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«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки», — написал Жарков.

Чиновник руководит департаментом нормативно-правового обеспечения в отраслевом центре интеллектуальной собственности. До этого он шесть лет возглавлял департамент в «Росатоме», уточняет издание.

Ранее сообщалось, что чиновник под Брянском пригрозил женщине после жалобы.