Испанию охватили лесные пожары

В лесах на севере Испании зафиксировали более ста очагов возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что из-за пожара сильнее всего пострадало автономное сообщество Астурия, где найдено более 95 очагов возгорания.

В настоящее время сотни людей и воздушная техника пытаются потушить пожар. Однако сильный ветер (до 28 м/с) и отсутствие дождя усложняют им задачу.

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Информации о пострадавших в результате пожаров пока не было.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.