Sky News: Британия не защищена от повторения атаки с «Новичком»

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В первую годовщину нападения в британском Солсбери на бывшего российского агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с использованием нервно-паралитического вещества редактор британского телеканала Sky News Дебора Хейнс отмечает, что власти Великобритании до сих пор сделали недостаточно для того, чтобы предотвратить повторение инцидента.

Автор отмечает, что мартовские события прошлого года в Солсбери — первый случай применения химического оружия в Европе после окончания Второй мировой войны. «Цена», которую Россия заплатила за инцидент, не слишком высока, отмечает Хейнс. Страна остается «в странном подвешенном состоянии», и даже демонстрирует зарождающиеся признаки попытки возродить отношения с Москвой, пишет автор. Она приводит в пример встречу замглавы МИД Великобритании Алана Данкана с первым замглавы МИД России Владимиром Титовым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Тем не менее, не стоит преуменьшать согласованное решение более двух десятков стран, в том числе США, о высылке около 150 российских дипломатов, пишет Хейнс.

Кроме того, 4 марта 2018 года британская полиция и прокуратура назвали и предъявили обвинения двоим подозреваемым, которых в Лондоне считают российскими офицерами военной разведки. Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, имена которых назвал ранее Bellingcat, считают причастными к покушению на убийство и обвиняют в нанесении отравляющего вещества на входную дверь дома Скрипаля, говорится в материале.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца. Пару обнаружили полицейские, после чего их госпитализировали. После частичного восстановления Скрипалей выписали из больницы. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Лондон считает Москву причастной к отравлению в Солсбери, в России эти обвинения отвергают.

«В любом случае, маловероятно, что кто-либо будет привлечен к ответственности и отправится в тюрьму в ближайшее время», — заключает Хейнс.

Ранее сообщалось, что Bellingcat назвала имя третьего отравителя Скрипалей, его зовут Денис Сергеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация не меняет позиции Москвы, которая «не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери».