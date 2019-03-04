Мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына

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Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила, что его матери Елене не говорили об отравлении сына, передает РИА «Новости».

По ее словам, 90-летней Елене Скрипаль сказали, что ее сын с внучкой Юлией пропали без вести в Великобритании.

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«Ей сказали, что Юля с Сережей пропали в Великобритании без вести, что мы не знаем, где они. Она говорит — я не понимаю, что творится в этом мире, и почему именно они», — заявила Виктория Скрипаль.

Ранее мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести.

4 марта 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено покушение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.