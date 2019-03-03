Мэр украинского города пришел на митинг против себя и остался неузнанным

Мэр украинского города Олевск в Житомирской области Олег Омельчук пришел на митинг против себя, но участники акции его не узнали, передает «Украина.ру».

Фотографию Омельчука с плакатом против себя опубликовали в социальных сетях и назвали его «троллем 80-го уровня». Сами протестующие никак не отреагировали на присутствие мэра.

Отмечается, что против мэра и его команды заведено ряд уголовных дел за растрату бюджетных средств и хищения.