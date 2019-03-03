Пассажира рейса из Москвы задержали за мат и драку

Пассажира самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Волгоград, задержали за мат и драку с другим пассажиром, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Уточняется, что во время полета мужчина 1992 года рождения нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, а также завязал драку с одним из пассажиров.

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Он был доставлен в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол по статье КоАП «Мелкое хулиганство».

Ранее иностранного гражданина сняли с рейса в Нью-Йорк в столичном аэропорту Шереметьево из-за дебоша.