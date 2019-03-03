В МГУ решили провести первые «Скрипальские чтения»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/327/11965327/upload-04-pic905-895x505-24278.jpg">

Факультет политологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова может провести первые «Скрипальские чтения», передает РИА «Новости».

В пресс-службе факультета сообщили, что на мероприятие будут приглашены специалисты, изучающие информационные войны.

Реклама

Чтения пройдут по инициативе члена Научного совета при Совбезе и профессора МГУ Андрея Манойло. Как рассказал Манойло радиостанции «Говорит Москва», на мероприятие приглашены Александр Петров и Руслан Боширов.

При этом в пресс-службе вуза уточнили, что Боширова и Петрова на мероприятии не ждут.

Ранее посольство России в Великобритании выразило готовность встретиться с сыном Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества, от которого также пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.