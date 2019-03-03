Южная Корея продлила арест врезавшемуся в мост пьяному российскому капитану

Суд южнокорейского города Пусан продлил срок ареста капитану российского судна Seagrand, протаранившему мост в городском мосту, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал российский консул в Пусане Роман Быков.

Он уточнил, что срок ареста в данном случае не может превышать десять суток.

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В порту Пусана грузовое судно России SEAGRAND врезалось в мост, при этом нос корабля оказался между опорами моста. В результате произошедшего было повреждено судно и мост.

По данным агентства «Ренхап», инцидент произошел из-за того, что капитан российского судна был пьян.